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Пугачёва попросила признать её иностранным агентом вслед за Галкиным

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Певица Алла Пугачёва попросила Министерство юстиции признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
Пугачёва попросила признать её иностранным агентом вслед за Галкиным
  • РИА Новости

«Обращение в Минюст России. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала Пугачёва в своих соцсетях, её слова приводит РИА Новости.

16 сентября Минюст России признал Галкина физлицом, выполняющим функции иностранного агента. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

Комментируя ситуацию вокруг Галкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ряд артистов «буквально запятнали себя непристойными заявлениями».

Общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора Галкина для фонда помощи украинским беженцам.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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