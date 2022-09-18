Пугачёва попросила признать её иностранным агентом вслед за Галкиным

Певица Алла Пугачёва попросила Министерство юстиции признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

«Обращение в Минюст России. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала Пугачёва в своих соцсетях, её слова приводит РИА Новости.

16 сентября Минюст России признал Галкина физлицом, выполняющим функции иностранного агента. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина.

Комментируя ситуацию вокруг Галкина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ряд артистов «буквально запятнали себя непристойными заявлениями».

Общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора Галкина для фонда помощи украинским беженцам.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.