Песков заявил, что некоторые российские артисты «запятнали себя непристойными заявлениями»
«Есть действительно те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это — отдельная история. Это, скажем так, те, с кем нам явно не по пути», — заявил он.
Песков отметил, что, в частности, Галкин делал «очень плохие заявления», которые Песков лично читал.
Ранее общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора Галкина для фонда помощи украинским беженцам.