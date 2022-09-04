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Песков заявил, что некоторые российские артисты «запятнали себя непристойными заявлениями»

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Ряд российских артистов «буквально запятнали себя непристойными заявлениями», в том числе пародист Максим Галкин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть действительно те, кто буквально себя запятнал совершенно непристойными и неприемлемыми для всех заявлениями. Это — отдельная история. Это, скажем так, те, с кем нам явно не по пути», — заявил он.

Песков отметил, что, в частности, Галкин делал «очень плохие заявления», которые Песков лично читал.

Ранее общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора Галкина для фонда помощи украинским беженцам.

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