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Общественники попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкина для украинцев

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Общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора пародиста Максима Галкина для фонда помощи украинским беженцам.
Общественники попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкина для украинцев
  • РИА Новости

«Средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма», — приводит РИА Новости текст обращения, адресуемого главой президиума организации Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.

Представители общественной организации также выразили своё недовольство нарядом артиста, который на концерте в Варшаве в канун Дня государственного флага России вышел в костюме цветов украинского флага.

«На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 207.3, 280.3, 329, 128.1 УК России, просим провести проверку по изложенным фактам», — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов.

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