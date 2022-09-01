Общественники попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкина для украинцев

Общественники из организации «Офицеры России» предложили Генпрокуратуре организовать проверку сбора пародиста Максима Галкина для фонда помощи украинским беженцам.

«Средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России и сопредельных государств, способствовать росту терроризма и экстремизма», — приводит РИА Новости текст обращения, адресуемого главой президиума организации Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.

Представители общественной организации также выразили своё недовольство нарядом артиста, который на концерте в Варшаве в канун Дня государственного флага России вышел в костюме цветов украинского флага.

«На основании изложенного выше, руководствуясь ст. 207.3, 280.3, 329, 128.1 УК России, просим провести проверку по изложенным фактам», — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов.