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В Госдуме призвали проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.
В Госдуме призвали проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В своём обращении законодатель отметил, что в СМИ всё чаще появляется информация что такие медийные персоны, как телеведущие Иван Ургант, Максим Галкин и актриса Чулпан Хаматова, допускающие неоднозначные высказывания в отношении спецоперации на Украине, распродают своё движимое и недвижимое имущество.

Однако вызывают сомнения источники полученных средств, на которые была приобретена данная собственность, а также остаётся открытым вопрос об уплате налогов с полученных доходов, подчеркнул Сухарев.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что протокол на музыканта Юрия Шевчука о дискредитации ВС России снова поступил в суд. 

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