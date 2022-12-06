В Вильнюсе начали сносить стелы крупнейшего в Литве мемориала советским воинам
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Как сообщает ТАСС, решение о сносе стел, изображающих солдат разных родов войск, городские власти приняли в июне. Провести демонтаж планировалось до 1 ноября.
По словам местных властей, подрядчик приступает к непосредственному демонтажу стел и планирует завершить работы уже к католическому Рождеству.
Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. На нём захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии.
Как сообщалось ранее, МИД России выразил протест послу Латвии из-за демонтажа советских памятников.