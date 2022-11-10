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МИД России: послу Латвии выразили протест из-за демонтажа советских памятников

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Посла Латвии вызвали в МИД России, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.
МИД России: послу Латвии выразили протест из-за демонтажа советских памятников
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эти шаги рассматриваются российской стороной «в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма».

Россия оставляет за собой право ответить асимметрично на враждебные шаги Латвии, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли монумент «Алёша», посвящённый советским солдатам-освободителям.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.

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