МИД России: послу Латвии выразили протест из-за демонтажа советских памятников

Посла Латвии вызвали в МИД России, ему выразили протест из-за демонтажа советских памятников.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главе латвийской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эти шаги рассматриваются российской стороной «в контексте общей линии официальной Риги на глорификацию нацизма».

Россия оставляет за собой право ответить асимметрично на враждебные шаги Латвии, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в латвийском городе Резекне снесли монумент «Алёша», посвящённый советским солдатам-освободителям.

7 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России организовать проверку в связи со сносом памятника в Латвии.