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Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине «находится на столе»

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Создание международного трибунала по Украине «находится на столе», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине «находится на столе»
  • AP

Об этом он заявил на конференции The Wall Street Journal.

«Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Всё это на столе», — заявил Блинкен.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж совместно с европейскими и украинскими партнёрами начал работу по созданию спецтрибунала по расследованию действий России на Украине.

Российский МИД, комментируя данное сообщение, отметил, что так называемый специальный трибунал по «преступлениям агрессии России», создаваемый странами Запада, не будет иметь ничего общего с правосудием и станет очередной откровенно политизированной «судебной» инстанцией.

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