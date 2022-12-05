МИД: Азербайджан высоко оценил роль России в урегулировании отношений с Арменией

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

5 декабря Байрамов отправился с официальным визитом в Россию, где у него состоялись переговоры с Лавровым.

Ранее Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

Также армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.