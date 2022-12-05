МИД: Азербайджан высоко оценил роль России в урегулировании отношений с Арменией
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Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
5 декабря Байрамов отправился с официальным визитом в Россию, где у него состоялись переговоры с Лавровым.
Ранее Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.
Также армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.