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МИД: Азербайджан высоко оценил роль России в урегулировании отношений с Арменией

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Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией.
МИД: Азербайджан высоко оценил роль России в урегулировании отношений с Арменией
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

5 декабря Байрамов отправился с официальным визитом в Россию, где у него состоялись переговоры с Лавровым.

Ранее Байрамов заявил о нацеленности азербайджанской стороны на скорейшее разрешение конфликта с Арменией.

Также армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.

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