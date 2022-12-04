Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Россию

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Россию.
Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе визита предусмотрены встреча министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и участие в двусторонних мероприятиях», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что 5 декабря Лавров проведёт переговоры c Байрамовым, который посетит Россию с рабочим визитом.

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