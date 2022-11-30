Лавров проведёт переговоры с главой МИД Азербайджана 5 декабря

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в понедельник, 5 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит Россию с рабочим визитом.
Лавров проведёт переговоры с главой МИД Азербайджана 5 декабря
  • РИА Новости

Уточняется, что главы МИД намерены обсудить вопросы развития двусторонних отношений в рамках Декларации о союзническом взаимодействии.

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