Лавров проведёт переговоры с главой МИД Азербайджана 5 декабря

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в понедельник, 5 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который посетит Россию с рабочим визитом.

РИА Новости

Уточняется, что главы МИД намерены обсудить вопросы развития двусторонних отношений в рамках Декларации о союзническом взаимодействии. 26 ноября российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор.