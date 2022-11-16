Пашинян: Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова установить парламентские связи с Азербайджаном.

Как отметил Пашинян во время выступления в парламенте страны, для этого сначала надо, чтобы были решены острые гуманитарные вопросы.

«Мы положительно относимся к идее межпарламентских отношений... Особенно в этом отношении важно решение гуманитарных вопросов или, по крайней мере, очень серьёзный и значительный прогресс, потому что, когда возникают гуманитарные вопросы, вопросы пленных, нашим делегатам на всех уровнях очень трудно идти и обсуждать парламентские вопросы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван устраивает российский вариант мирного договора с Азербайджаном.

8 ноября сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора.