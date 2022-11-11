Пашинян: Армению устраивает российский вариант мирного соглашения с Азербайджаном
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«Мы неоднократно заявляли, что российский вариант мирного договора с Азербайджаном для Армении приемлем», — цитирует его ТАСС.
По его словам, на вопрос находится ли «ещё в обороте российский вариант», должна ответить российская сторона.
Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора.