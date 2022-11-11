Пашинян: Армению устраивает российский вариант мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ страны заявил, что Ереван устраивает российский вариант мирного договора с Азербайджаном.

«Мы неоднократно заявляли, что российский вариант мирного договора с Азербайджаном для Армении приемлем», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на вопрос находится ли «ещё в обороте российский вариант», должна ответить российская сторона.

Ранее сообщалось, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора.