Армения и Азербайджан обменялись мнениями об элементах мирного договора
«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые ещё нуждаются в решении», — говорится в сообщении МИД Армении.
Встреча состоялась 7 ноября.
Стороны также договорились ускорить переговоры.
Ранее представители Армении и Азербайджана в ходе встречи в Брюсселе договорились ускорить согласование порядка совместной работы двусторонних комиссий по делимитации и демаркации общей границы.