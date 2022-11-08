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Армения и Азербайджан обменялись мнениями об элементах мирного договора

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Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Вашингтоне обменялись мнениями об элементах мирного договора.

«Министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые ещё нуждаются в решении», — говорится в сообщении МИД Армении.

Встреча состоялась 7 ноября.

Стороны также договорились ускорить переговоры.

Ранее представители Армении и Азербайджана в ходе встречи в Брюсселе договорились ускорить согласование порядка совместной работы двусторонних комиссий по делимитации и демаркации общей границы.

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