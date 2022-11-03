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Армения и Азербайджан договорились ускорить работу по делимитации границы

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Представители Армении и Азербайджана в ходе встречи в Брюсселе договорились ускорить согласование порядка совместной работы двусторонних комиссий по делимитации и демаркации общей границы.

«3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна соответственно состоялось третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации, демаркации и безопасности границ», — приводит ТАСС сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссий.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречу в Вашингтоне с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

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