Армения и Азербайджан договорились ускорить работу по делимитации границы

Представители Армении и Азербайджана в ходе встречи в Брюсселе договорились ускорить согласование порядка совместной работы двусторонних комиссий по делимитации и демаркации общей границы.

«3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна соответственно состоялось третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации, демаркации и безопасности границ», — приводит ТАСС сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссий.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречу в Вашингтоне с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и американским госсекретарём Энтони Блинкеном.