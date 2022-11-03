Армения и Азербайджан договорились ускорить работу по делимитации границы
«3 ноября в Брюсселе под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна соответственно состоялось третье заседание комиссий сторон по вопросам делимитации, демаркации и безопасности границ», — приводит ТАСС сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что стороны договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности комиссий.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречу в Вашингтоне с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и американским госсекретарём Энтони Блинкеном.