Глава МИД Армении анонсировал встречу с азербайджанским коллегой и Блинкеном в США
- РИА Новости
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Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.
«Через несколько дней я отправлюсь в Вашингтон, где состоится трёхсторонняя встреча с Байрамовым и Блинкеном», — цитирует Мирзояна Интерфакс.
31 октября в Сочи прошёл трёхсторонний саммит по Карабаху с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна.
По итогам было согласовано совместное заявление.