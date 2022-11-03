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Глава МИД Армении анонсировал встречу с азербайджанским коллегой и Блинкеном в США

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречу в Вашингтоне с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
Глава МИД Армении анонсировал встречу с азербайджанским коллегой и Блинкеном в США
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.

«Через несколько дней я отправлюсь в Вашингтон, где состоится трёхсторонняя встреча с Байрамовым и Блинкеном», — цитирует Мирзояна Интерфакс.

31 октября в Сочи прошёл трёхсторонний саммит по Карабаху с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна.

По итогам было согласовано совместное заявление.

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