Россельхознадзор возобновляет поставки овощей ещё с 12 предприятий Молдавии

Россельхознадзор с 5 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции ещё с 12 предприятий Молдавии.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 5 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с 12 предприятий», — отмечается в заявлении.

В частности, ограничения сняты с Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.

В начале декабря Россельхознадзор возобновил поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии.