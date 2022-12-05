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Россельхознадзор возобновляет поставки овощей ещё с 12 предприятий Молдавии

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Россельхознадзор с 5 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции ещё с 12 предприятий Молдавии.
Россельхознадзор возобновляет поставки овощей ещё с 12 предприятий Молдавии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 5 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с 12 предприятий», — отмечается в заявлении.

В частности, ограничения сняты с Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.

В начале декабря Россельхознадзор возобновил поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии.

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