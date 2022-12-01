Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии

Россельхознадзор с 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции с 20 предприятий Молдавии.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдавия с 2 декабря разрешает отгрузку указанных товаров с 20 предприятий», — говорится в заявлении.

В частности, ограничения сняты с G.T. Scutaru Victor, Mistin Com SRL и SRL Fresh Time.

Ранее Россельхознадзор возобновил поставки овощей с ряда предприятий Оргеевского района Молдавии.