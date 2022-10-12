Россельхознадзор возобновляет поставки овощей с ещё ряда предприятий Оргеевского района Молдавии

Россельхознадзор возобновляет поставки плодоовощной продукции ещё с четырёх предприятий Оргеевского района Молдавии.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В дополнение к ранее размещённой информации, Россельхознадзор с 13 октября 2022 года разрешает поставки с четырёх предприятий Республики Молдавия: Srl Agro-Denisimus, Srl Lauragro, Srl Odl — Agro, Gt Josan Maxim Andrei», — указывается в заявлении.

Ранее Россельхознадзор разрешил поставлять фрукты и овощи с трёх предприятий Оргеевского района Молдавии: Gt Petru Maler, Srl Laur Matei и Srl Rusmiliud.