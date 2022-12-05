Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наёмниками двух местных жительниц.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

«Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем», — рассказал собеседник агентства.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.

Марочко сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери. Он рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.