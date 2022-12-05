Рогов допустил, что целью ударов по Запорожью стали склады боеприпасов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье.

«Сегодня, начиная с 00:58 в областном центре, временно оккупированном режимом (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал он Telegram.

Рогов отметил, что, по предварительной информации, целью обстрелов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты.

2 декабря Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в южной части пригорода Запорожья.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории Запорожской области бойцы ОМОН продолжают проводить зачистки.

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