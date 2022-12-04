Кадыров рассказал о зачистках в Запорожской области
- РИА Новости
«Продолжаются планомерные зачистки на освобождённых территориях Запорожской области», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По его словам, бойцы ОМОН «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный» провели зачистку в населённом пункте Каменка-Днепровская.
Он отметил, что военнослужащие действовали максимально быстро и аккуратно.
Ранее Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, планировавшая осуществление подрывной деятельности на освобождённых территориях.