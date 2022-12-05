В Риге подожгли дом украинского блогера Стужук

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В Риге неизвестные подожгли дом украинского блогера Софьи Стужук.

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники бросили в дом коктейль Молотова.

По данным агентства, в доме находились пятеро детей, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер заявил, что система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, «потерпела неудачу».

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