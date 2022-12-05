Всемирный банк: к концу 2022 года число бедных на Украине составит 8 млн
«Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности 8 млн человек», — приводит её слова РИА Новости.
Бьерде пояснила, что таким образом уровень бедности на Украине вырастет с 2% до 25% населения.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.
29 ноября глава правления компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов сообщил, что украинская сторона выпрашивает у США дополнительный объём газа для отопительного сезона.