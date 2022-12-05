Эксперт Куюн: потолок цен на нефть из России приведёт к дефициту горючего на Украине

Потолок цен на российскую нефть приведёт к дефициту на украинском рынке горючего, заявил ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Впереди два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара... потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что Украине необходимо пройти и пережить этот период, поскольку весной страна пережила «гораздо более сложный этап восстановления рынка».

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений — это антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок и создаёт опасный прецедент для международной торговли, которая на данный момент всё ещё осуществляется на рыночных принципах.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.