Вице-премьер Молдавии Спыну призвал регулятора снизить тарифы на электроэнергию
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«НАРЭ и комиссия по чрезвычайной ситуации должны принять решение о снижении тарифа на электроэнергию для населения», — приводит его слова РИА Новости.
Накануне Спыну сообщил, что Молдавия возобновляет поставки электроэнергии Молдавской ГРЭС (МРЭС), которая расположена в Приднестровье, по цене $73 за 1 МВт∙ч.
Компания «Молдовагаз» при этом будет поставлять в Приднестровье 5,7 млн куб. м газа в сутки, в том числе на МРЭС.
В начале ноября власти непризнанного Приднестровья обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии.
Как ранее заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску, Румыния обеспечивает более 90% потребностей Молдавии касательно электроэнергии.