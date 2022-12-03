Лукашенко: ни Россия, ни Белоруссия войны не желают

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Ни Россия, ни Белоруссия не хотят войны. Об этом на встрече с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко: ни Россия, ни Белоруссия войны не желают
  • РИА Новости

«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим», — приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко проговорился, зачем ему нужны были минские договорённости.

«Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чём-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлёбывают эту ситуацию», — сказал глава государства.

Также он рассказал, что российские и белорусские военнослужащие готовятся в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.

Третьего декабря министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию.

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