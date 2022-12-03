Лукашенко: российские и белорусские военнослужащие готовятся как единая армия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона серьёзно подошла к развёртыванию региональной группировки войск России и Белоруссии.

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», — цитирует его БЕЛТА.

8 ноября российские военные из региональной группировки войск провели занятия по боевой подготовке на полигонах в Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.