Лукашенко: российские и белорусские военнослужащие готовятся как единая армия

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.
Лукашенко: российские и белорусские военнослужащие готовятся как единая армия
  • РИА Новости

Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона серьёзно подошла к развёртыванию региональной группировки войск России и Белоруссии.

«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», — цитирует его БЕЛТА.

8 ноября российские военные из региональной группировки войск провели занятия по боевой подготовке на полигонах в Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.

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