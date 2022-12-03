Лукашенко: российские и белорусские военнослужащие готовятся как единая армия
- РИА Новости
Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона серьёзно подошла к развёртыванию региональной группировки войск России и Белоруссии.
«Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся», — цитирует его БЕЛТА.
8 ноября российские военные из региональной группировки войск провели занятия по боевой подготовке на полигонах в Белоруссии.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.