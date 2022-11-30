В Белоруссии рассказали о развёртывании региональной группировки войск

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.
В Белоруссии рассказали о развёртывании региональной группировки войск
  • AP

«Это адекватная реакция на действия НАТО в регионе и демонстрация нашей решимости защищать свою землю, Союзное государство. Сами же задачи региональной группировки не менялись. Как и прежде, они носят оборонительный характер», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, российской и белорусской сторонами отрабатывались разные варианты противодействия возможным вызовам и угрозам, а также «различные подходы в применении региональной группировки войск».

«Она может быть развернута как поэтапно, так и сразу целиком. Сейчас мы действуем поэтапно», — отметил Хренин.

Ранее сообщалось, что российские военные из региональной группировки войск провели занятия по боевой подготовке на полигонах в Белоруссии.

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