БЕЛТА: Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным
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Их встреча пройдёт в Минске, говорится в сообщении агентства.
«Самолёт главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи», — отмечается в материале.
Как уточняется, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Ранее Виктор Хренин сообщил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.
По его словам, в программу подготовки Вооружённых сил Белоруссии вносятся значительные изменения.