БЕЛТА: Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщает БЕЛТА.

Их встреча пройдёт в Минске, говорится в сообщении агентства.

«Самолёт главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи», — отмечается в материале.

Как уточняется, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее Виктор Хренин сообщил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.

По его словам, в программу подготовки Вооружённых сил Белоруссии вносятся значительные изменения.