БЕЛТА: Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным, сообщает БЕЛТА.
БЕЛТА: Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны Хрениным
  • РИА Новости

Их встреча пройдёт в Минске, говорится в сообщении агентства.

«Самолёт главы военного ведомства России в эти минуты совершил посадку на аэродроме Мачулищи», — отмечается в материале.

Как уточняется, стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее Виктор Хренин сообщил, что развёртывание региональной группировки войск России и Белоруссии стало адекватной реакцией на действия НАТО.

По его словам, в программу подготовки Вооружённых сил Белоруссии вносятся значительные изменения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить