Министр обороны: в программу подготовки ВС Белоруссии вносятся значительные изменения

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Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что в программу подготовки Вооружённых сил Белоруссии вносятся значительные изменения.
Министр обороны: в программу подготовки ВС Белоруссии вносятся значительные изменения
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Его заявление приводит БЕЛТА.

«Мы вносим значительные изменения в планы и программы боевой подготовки наших военнослужащих», — сказал он.

Также Хренин рассказал, что в ходе совещания у президента Белоруссии был отмечен рост числа провокаций возле госграницы. 

Ранее белорусский министр обороны заявил, что НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Белоруссию и Россию напрямую в качестве противника.

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