Министр обороны: в программу подготовки ВС Белоруссии вносятся значительные изменения
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Его заявление приводит БЕЛТА.
«Мы вносим значительные изменения в планы и программы боевой подготовки наших военнослужащих», — сказал он.
Также Хренин рассказал, что в ходе совещания у президента Белоруссии был отмечен рост числа провокаций возле госграницы.
Ранее белорусский министр обороны заявил, что НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Белоруссию и Россию напрямую в качестве противника.