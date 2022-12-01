Министр обороны: в программу подготовки ВС Белоруссии вносятся значительные изменения

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что в программу подготовки Вооружённых сил Белоруссии вносятся значительные изменения.

Его заявление приводит БЕЛТА.

«Мы вносим значительные изменения в планы и программы боевой подготовки наших военнослужащих», — сказал он.

Также Хренин рассказал, что в ходе совещания у президента Белоруссии был отмечен рост числа провокаций возле госграницы.

Ранее белорусский министр обороны заявил, что НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Белоруссию и Россию напрямую в качестве противника.