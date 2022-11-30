Министр обороны Белоруссии: НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера

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НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера, рассматривая Белоруссию и Россию напрямую в качестве противника. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Министр обороны Белоруссии: НАТО отрабатывает вопросы наступательного характера
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«Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника», — сказал он.

Хренин отметил, что происходит беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Также министр заявил об увеличении интенсивности полётов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у белорусских границ.

Хренин привёл данные, согласно которым в 2022 году интенсивность ведения разведки у границ Белоруссии выросла до 65—70 самолёто-вылетов. В 2021 году она составляла 30 вылетов.

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