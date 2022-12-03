Российский разведчик: потери ВСУ велики, но их «будто где-то клонируют»

Потери среди украинских военных велики, однако восполняются с большой скоростью, «как будто их клонируют», рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское (ЛНР).

«Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — сказал он агентству.

Он отметил, что если вечером российские военные ранили около десятка военных ВСУ, а троих убили, то утром на позиции прибывает «такое же количество».

«И так каждый день. Несмотря на это, продвижение все равно идёт вперёд. На месте мы не стоим. Уже мы не только контролируем Новосёловское, но и смотрим вперёд на Берестовое», — сказал боец.

Ранее Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.