Москва и Минск внесли изменения в соглашение о региональной безопасности в военной сфере

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Министерство обороны России сообщило, что Москва и Минск вносят изменения в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Москва и Минск внесли изменения в соглашение о региональной безопасности в военной сфере
  • Legion-Media
  • © Viachaslau Krasnou

Как ранее заявили в белорусском оборонном ведомстве, страны подписали протокол соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

«Москва и Минск вносят изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», — сообщает Минобороны России.

Как напомнил глава ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

Министр также заявил, что Москва высоко ценит решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу, который выбрали Соединённые Штаты в отношении России.

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