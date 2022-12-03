Москва и Минск внесли изменения в соглашение о региональной безопасности в военной сфере

Министерство обороны России сообщило, что Москва и Минск вносят изменения в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Как ранее заявили в белорусском оборонном ведомстве, страны подписали протокол соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

«Москва и Минск вносят изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», — сообщает Минобороны России.

Как напомнил глава ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

Министр также заявил, что Москва высоко ценит решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу, который выбрали Соединённые Штаты в отношении России.