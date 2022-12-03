Москва и Минск внесли изменения в соглашение о региональной безопасности в военной сфере
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Как ранее заявили в белорусском оборонном ведомстве, страны подписали протокол соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
«Москва и Минск вносят изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», — сообщает Минобороны России.
Как напомнил глава ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время в соответствии с решением президентов двух стран на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания российских и белорусских соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
Министр также заявил, что Москва высоко ценит решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу, который выбрали Соединённые Штаты в отношении России.