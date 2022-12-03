Москва и Минск подписали документ о совместном обеспечении безопасности в военной сфере

Минобороны Белоруссии сообщило, что с российским Минобороны подписан протокол соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника департамента международного военного сотрудничества и помощника министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко.

«МО Белоруссии и МО России подписали протокол в соглашение между Белоруссией и Россией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», — приводит агентство его слова.

Вечером 3 декабря агентство БЕЛТА сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.