Шойгу высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу Вашингтона

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва высоко ценит решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу, который выбрали Соединённые Штаты в отношении России, а также готовность обеспечивать совместно военную безопасность Союзного государства.
Шойгу высоко оценил решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу Вашингтона
  • РИА Новости

Кроме того, Шойгу назвал Минск надёжным партнёром Москвы.

«Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что с российским Минобороны подписан протокол соглашения о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Вечером 3 декабря агентство БЕЛТА сообщило, что Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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