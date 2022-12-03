Глава МАГАТЭ Гросси: отвод вооружений станет частью соглашения по защите Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вывод вооружений с Запорожской АЭС предполагается предусмотреть в соглашении по защите электростанции. Об этом он сказал в интервью La Repubblica.

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чём просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — сказал Гросси.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает станцию.

В администрации Энергодара подчеркнули, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.