Глава МАГАТЭ Гросси: отвод вооружений станет частью соглашения по защите Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вывод вооружений с Запорожской АЭС предполагается предусмотреть в соглашении по защите электростанции. Об этом он сказал в интервью La Repubblica.
Глава МАГАТЭ Гросси: отвод вооружений станет частью соглашения по защите Запорожской АЭС
  • AP

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чём просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — сказал Гросси.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает станцию.

В администрации Энергодара подчеркнули, что Запорожская АЭС остаётся под контролем России.

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