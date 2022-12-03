РИА Новости: российский разведчик рассказал об украинских танках с заваренными люками

Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловском (ЛНР) рассказал РИА Новости, что экипажи некоторых украинских танков блокируют внутри боевой машины, заваривая снаружи люки.

По словам разведчика, военные ВС России находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военнослужащие были заварены со всех сторон.

Таким образом «делалось всё», чтобы экипаж не мог покинуть машину.

«Отворачивают башню (пушкой. — RT) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары», — рассказал разведчик.

Он объяснил, что украинские военные отбивают сигнал SOS: три коротких — три длинных — три коротких удара.

«Наши техники вытаскивают их оттуда», — добавил спецназовец.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что разведка ВСУ в последнее время функционирует крайне плохо, как из-за погодных условий, так и благодаря усилиям российских военных.

Также пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко заявил, что украинское командование за нарушение дисциплины наказывает мобилизованных бойцов отправкой на рытьё окопов на опасных участках фронта.