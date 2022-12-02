Рогозин: переговоры с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева

Бывший гендиректор «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД заявил, что, по его мнению, переговоры с Украиной могут быть только о форме капитуляции Киева.

«Для меня переговоры могут быть только об одном — только о форме капитуляции», — сказал он.

Рогозин считает, что победа в рамках спецоперации может быть только тогда, когда «мы физически уничтожим эту угрозу существованию нашей страны».

«Пока мы не ликвидируем этот нарыв, пока мы не разгромим Украину (я скажу вам больше, Украину как форпост Запада), вот пока мы Киев, извините, не возьмём, оно всё не закончится», — считает он.

Полная версия интервью — на сайте RTД.

Ранее Рогозин выразил мнение, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор.

Также он заявлял, что «Киев точно надо вернуть».