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Рогозин заявил, что «Киев точно надо вернуть»

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Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что «Киев точно надо вернуть».
Рогозин заявил, что «Киев точно надо вернуть»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом он заявил в эфире программы «Панорама недели» донецкого телевидения. Запись с заявлением Рогозина опубликована в его Telegram-канале.

Рогозин рассказал, что раньше сам жил в Киеве и для него украинская столица не является чужим городом. 

По его словам, в Киеве происходит «бесовщина».

«И когда меня спрашивают «до конца?» — ну Киев точно надо вернуть», — подчеркнул Рогозин.

Ранее Рогозин выразил мнение, что России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор.

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