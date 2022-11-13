Рогозин заявил, что России необходимо идти до конца на поле боя

России необходимо идти до конца, так как на поле боя в зоне проведения спецоперации стоит экзистенциальный выбор, заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что российской армии противостоит очень мотивированный противник, которого нужно оценивать очень серьёзно.

«Это экзистенциальный выбор для нашей Родины: либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение всё существование нашей страны. Поэтому мотивацей нашей должно быть идти до конца», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.

13 ноября в Минобороны России заявили об освобождении Майорска на Донецком направлении.