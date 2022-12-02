Около 70 военнослужащих ВСУ и батальона «Азов» предстанут перед судом в Донецке

Дела о военных преступлениях в отношении около 70 военнослужащих ВСУ и боевиков батальона «Азов»* переданы в суды Донецка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящий момент завершено расследование в отношении порядка 70 человек, совершивших военные преступления против мирного населения... Пока их планируют судить на территории Донецка», — передаёт ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Уточняется, что среди обвиняемых военнослужащие 36-й бригады морской пехоты и других соединений ВСУ, а также батальона «Азов».

В октябре боевики украинского нацбата «Азов» рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

9 ноября Следственный комитет России задержал трёх украинских военнослужащих, причастных к убийствам мирного населения в Мариуполе в марте — апреле 2022 года.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.