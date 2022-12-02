Минобороны России: в Часовом Яру поражён пункт размещения иностранных наёмников
- РИА Новости
Министерство обороны России сообщило, что поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника ВСУ в 184-х районах.
«Также пункт временной дислокации иностранных наёмников в населённом пункте Часов Яр», — говорится в сводке ведомства.
Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».
В ЛНР отмечали, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.