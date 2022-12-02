Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала France 2 заявил, что Соединённые Штаты не будут определять условия переговоров с Россией за Украину, но поддержат решение украинцев.
Блинкен: США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину
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«Мы не будем определять условия (переговоров. — RT) за Украину. Это будет решение Украины, а мы поддержим это решение», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что диалог между Москвой и Киевом всегда возможен и Вашингтон открыт к этому.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы позволит найти подходящий момент для переговоров. По его словам, Париж и Вашингтон не будут давить на Киев, чтобы украинские власти пошли на компромисс, который будет для них неприемлемым.

В свою очередь, американский президент Джо Байден заявил о готовности вести с российским лидером Владимиром Путиным переговоры о завершении спецоперации на Украине, если Путин примет такое решение.

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