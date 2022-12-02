В Нацбанке Киргизии объяснили проблемы с работой с картами МИР боязнью санкций США

Замглавы Национального банка Киргизии Кайып Куленбеков заявил, что ряд киргизских банков, прекративших обслуживание российских платёжных карт МИР, пошли на такие меры из-за опасения попасть под санкции со стороны финансовых структур США.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление он сделал во время выступления в парламенте республики.

«Такие санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов наших банков за границей», — пояснил он.

При этом он отметил, что со стороны регулятора на принимаемые коммерческими банками решения относительно карт МИР никакого давления не оказывалось.

21 сентября газета «Известия» писала, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.

4 ноября сообщалось, что киргизские Оптима Банк и банк «Бай-Тушум» приостановили обслуживание российских карт МИР.