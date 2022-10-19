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Ещё один банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт МИР

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Киргизский «Банк Азии» приостановил обслуживание российских карт МИР. Об этом заявили в самом финансовом учреждении.
Ещё один банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт МИР
  • РИА Новости

«Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт МИР в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее три киргизских банка: «Компаньон», «Бакай-банк» и «Доскредобанк» объявили о приостановлении обслуживания карт МИР. Остальные финансовые учреждения страны о каких-то ограничениях в обслуживании карт МИР не информировали.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

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