Ещё один банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт МИР

Киргизский «Банк Азии» приостановил обслуживание российских карт МИР. Об этом заявили в самом финансовом учреждении.

«Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт МИР в банкоматах и POS-терминалах банка. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и благодарим за понимание», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее три киргизских банка: «Компаньон», «Бакай-банк» и «Доскредобанк» объявили о приостановлении обслуживания карт МИР. Остальные финансовые учреждения страны о каких-то ограничениях в обслуживании карт МИР не информировали.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.