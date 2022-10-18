Два банка Киргизии прекратили обслуживание карт МИР
- РИА Новости
«Приостанавливается приём и обслуживание карт НСПК МИР в эквайринговой сети банка», — говорится в сообщении на сайте Доскредобанка.
Как сообщает РИА Новости, в Бакай-банке также заявили о прекращении приёма карт МИР и отметили, что о возобновлении обслуживания клиенты «будут оповещены дополнительно».
В пятницу о приостановлении обслуживания карт МИР сообщал также киргизский банк «Компаньон», ссылаясь на решение процессингового центра.
Ранее «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.