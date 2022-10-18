Два банка Киргизии прекратили обслуживание карт МИР

Доскредобанк и Бакай-банк в Киргизии прекратили обслуживание карт российской платёжной системы МИР.

«Приостанавливается приём и обслуживание карт НСПК МИР в эквайринговой сети банка», — говорится в сообщении на сайте Доскредобанка.

Как сообщает РИА Новости, в Бакай-банке также заявили о прекращении приёма карт МИР и отметили, что о возобновлении обслуживания клиенты «будут оповещены дополнительно».

В пятницу о приостановлении обслуживания карт МИР сообщал также киргизский банк «Компаньон», ссылаясь на решение процессингового центра.

Ранее «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.