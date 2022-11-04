Ещё два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт МИР
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление двух финансовых учреждений.
«Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Бай-Тушум» приостанавливает обслуживание банковских карт МИР. Приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится на сайте банка.
Аналогичное сообщение размещено и на сайте «Оптима Банка».
Вместе с этим оба финансовых учреждения не уточняют причины приостановки обслуживания карт.
21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.
Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.