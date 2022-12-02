Советник офиса Зеленского Подоляк: с начала спецоперации ВСУ потеряли до 13 тысяч солдат

Потери украинской армии с начала спецоперации России якобы составляют от 10 до 13 тыс. человек, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Подоляка, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась, говоря о потерях ВСУ.

Он отметил, что, по данным Генштаба ВСУ, украинская армия потеряла от 10 до 13 тыс. солдат.

Ранее Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. человек ранены.