Советник офиса Зеленского Подоляк: с начала спецоперации ВСУ потеряли до 13 тысяч солдат

Короткая ссылка
Потери украинской армии с начала спецоперации России якобы составляют от 10 до 13 тыс. человек, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Подоляка, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ошиблась, говоря о потерях ВСУ.

Он отметил, что, по данным Генштаба ВСУ, украинская армия потеряла от 10 до 13 тыс. солдат.

Ранее Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. человек ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить