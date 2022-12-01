РИА Новости: в ЛНР задержали группу пособников СБУ

Сотрудники спецслужб при поддержке Росгвардии задержали в ЛНР группу лиц, передававших информацию Службе безопасности Украины (СБУ).

«Спецслужбы при силовой поддержке Росгвардии продолжают проводить мероприятия по нейтрализации пособников СБУ в освобождённых в ходе специальной военной операции районах ЛНР», — приводит РИА Новости слова источника в силовых структурах республики.

Отмечается, что спецслужбы задержали наводчиков, которые передавали ВСУ информацию для нанесения ударов по инфраструктуре республики.

Как стало известно ранее, контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.