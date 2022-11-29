РИА Новости: в ЛНР задержан пособник СБУ, передававший данные о российских военных

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В Луганской Народной Республике задержан пособник СБУ, который передавал данные о расположении российских военных.
РИА Новости: в ЛНР задержан пособник СБУ, передававший данные о российских военных
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Задержан гражданин Украины 1959 года рождения, который в период с августа 2021 года поддерживал конфиденциальные отношения с сотрудником иностранной разведки — оперуполномоченным главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Донецкой и Луганской областях», — сказали агентству.

Завербованный мужчина передавал в СБУ сведения о дислокации и передвижении военной техники ВС России и подразделений народной милиции ЛНР, отметил собеседник.

В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже, добавил источник.

Как стало известно ранее, контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.

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